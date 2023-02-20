台積電受到股神巴菲特所屬投資公司波克夏大賣手中86％台積電ADR持股的消息衝擊，上周股價大跌4.95％，再加上今天早盤下跌7元，短線台積電股價跌超過5％，隨著股價挫低，買盤低接意願不弱，支持股價緩步回升至平盤附近。

台積電今天不再扯後腿，今天中型股及小型股繼續輪動，台灣中型100指數及小型股300指數至午盤過後，一度雙雙大漲0.8％以上。中型100指數成分股包括富邦媒、群創、友達、亞泥、華新、創意、長榮航、力積電、儒鴻、華航等，股價漲幅各在1～6％以上。

台股今天至下午1點過後，約有26檔上市櫃股漲停，清一色集中在中小型股，尤其以小型股居多，漲停股可以用「遍地開花」來形容，幾乎分散在各類股族群，其中以水資源概念股及觀光飯店股居多。

漲停股包括紅木-KY、環宇、寶碩、富致、融程電、巨虹、國統、劍湖山、今皓、飛宏、虎門科技、寒舍、燦星旅、加高、倍力、佶優、弘凱、磐儀、弘帆、視陽、山林水、勝品、幸福、聯嘉、淳紳、立積及安瑞-KY等。