眾多的預售屋契約條款讓買房族眼花撩亂，有部分建商透過潛藏交易陷阱之契約條款侵害買方權益，行政院消保處針對全國50建案進行專案查核，契約內容整體不合格率為7.3％，不合格內容則散見於18份契約中，違規樣態計有8種。違反「驗收」、「通知交屋期限」等規定。

消保處今（20）日召開「預售契約藏陷阱，簽約買屋請留心」記者會，公布建商對「平均地權條例」及「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」遵循狀況之查核結果，本次消保處針對全國50建案進行專案查核，每一建案均查核15項目，共查核750項次，計有55項次不符合規定，契約內容整體不合格率為7.3％，已請內政部要求各地方政府地政局（處）依平均地權條例第81條之2第5項規定，依法進行裁處。

消保處諮議陳世元表示，指出，各查核項目中的違規件數及主要違規態樣包含違反「驗收」規定共計8建案，例如交屋保留款數額不足房屋總價5％，甚至有建商在交屋保留款直接列0元的情況，根本是在欺負消費者不懂。

其次，違規樣態包含房屋須有「重大瑕疵」，建商才會在交屋前負責修繕；以及要求消費者先行繳清所有款項，建商才會通知交屋等共計8案。

再者，違反「房地面積誤差及其價款找補」規定共計6建案，包含房地面積誤差不找補，或增加面積誤差解除契約之限制；以及停車位「車格尺寸誤差」不找補等。

最後，違反「違約之處罰」規定共計6建案，包含修改契約條款，不當限縮建商違約事由或不當擴大消費者違約事由；以及違約金計算方式錯誤，侵害消費者權益。

消保處簡任秘書陳星宏表示，目前違規的建商已由地方政府依法開罰6萬至30萬元罰鍰，若之後查核未改正則逐次提高開罰金額，不過「平均地權條例」上路不久，現階段是針對抽驗契約案件（戶）的違規來開罰，未來將依建案數目計算，「假如建案有數十戶，違規的不可能只有單一契約」。