45歲楊千嬅演員、歌手身分並重，被譽為「香港最後一位天后」，她10年前嫁給小5歲丁子高，被稱為姊弟戀典範。最近，楊千嬅上節目分享她兒子Torres報考學校的過程，面試時當場目睹外籍考官用手機上網搜尋她的名字，過程引起眾人好奇。

香港歌手楊千嬅近日參加節目《鋪鋪Poker》，和眾人邊玩撲克牌邊接受訪談。她分享陪兒子Torres報考學校的過程，面試當天有位外籍考官詢問她相關問題，一邊用手機查詢資料，她回答時正好看到考官眼鏡反光，竟然反射出Google畫面，顯然考官正當著她的面，正在搜尋她。

接著她被考官針對著問：「妳覺得自己可以花多少時間，陪小朋友學習？」她回答：「我可以隨時隨地。」考官問為什麼？她說：「因為兒子是我的First Priority（第一優先選擇）。」後來孩子順利被錄取。

現年49歲的楊千嬅與小6歲丁子高結婚，婚後育有一個兒子，夫妻倆非常關心孩子的教育。楊千嬅避免小朋友學習壓力太大，因而選擇報讀國際學校，而丁子高就認為國際學校的環境空間較大、設施較完備，故亦傾向國際學校。