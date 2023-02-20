中部地區生活圈逐漸形成，再加上台中市房價近幾年飆漲，許多住在彰化、南投等地區的民眾，平常白天到台中上班，紛紛選擇返鄉置產，看好這塊餅，有建商接連在草屯推新案，強調現在已經不是蛋黃、蛋白區的問題，而是開始往「蛋殼區」發展。

繼去年在草屯推案「幸福流域」，福寶建設今年又在草屯推出新案「幸福時光」」，強調以人本幸福，建築為出發點，鎖定2至3房的首購族，1月底公開至今已銷售1成多，福寶建設董事長陳慶曄坦言，今年受景氣、政府打房等因素影響，來客數量確實較過去幾年略少，且來看房的客戶以需求型為主。

近兩年多鎖定鄰近台中的彰投地區推案，陳慶曄說，許多彰投地區民眾，平時白天在台中上班，近幾年陸續選擇返鄉置產的情況增多，且因台中市土地價格、建築成本高，中小型建商也往邊緣移動，「現在已經不是走向蛋白區了，而是往蛋殼區發展」。

陳慶曄強調，不管景氣如何，一定要創造產品優勢，就能爭取消費者認同，此次新案以2至3房為主、總價從600多萬到1000萬左右，標榜鄰近中投公路、往來台中只要半小時，目前成交戶有一半以上是返鄉客。