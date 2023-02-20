進入2023年要留意國內外法規重量級事件對台股帶來的影響，國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠分析，以國內為例，今年初通過「氣候變遷因應法」，新增對排放源徵收碳費的機制，讓淨零碳排從口號轉變為具強制性的法律規範；國際上如歐盟也已公布「碳邊境調整制度」（CBAM），預計今年10月試行，也意味著台灣部分輸歐產品必須開始申報碳排放量。隨產業規則正在改變，台股企業自然不可能置身事外，故在進行台股投資時，企業應對這股轉型浪潮的風險管理能力，也必須納入考量。

張雍川表示，2023年台股資金行情可期，觀察今年初外資對台股態度已出現轉變，明顯站在回補方，據證交所資料，截至2/13，今年以來外資已買超台股逾新台幣2,394億元，且美元延續弱勢整理格局，有利國際買盤持續回流台股。經過2022年的本益比修正，台股如今築底跡象已慢慢浮出，國泰投信看好台股未來發展，並為長線投資者與小資族量身打造「市值型」台股ETF，在發行價與費用率上更加親民，期許為投資人抓住今年台股成長復甦的機會。

國泰投信將於3/8~3/10募集「國泰台灣領袖50 ETF(00922)」，期望為台股的市值型投資打造2.0時代的商品，IPO最低申購金額為新臺幣15,000元，適合投資人作為長期存股的首選。

國泰台灣領袖50 ETF(00922)基金經理人蘇鼎宇表示，00922訴求由市值代表性出發，並看重企業面對轉型浪潮的應對能力，不僅一次掌握台灣產業龍頭股，同時也捕捉轉型商機，其所追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」成分股橫跨7大產業，包括資訊技術、金融、工業、原材料、通訊服務、核心消費、非核心消費等，隨著資金在不同產業輪動，投資組合都有機會抓住利多，適合作為核心資產、長期布局。同時該指數重視的是企業在低碳領域的「轉型能力」或「產業內相對轉型表現」，並非僅依據單一碳指標就直接剔除某些產業，因為以台灣的經濟型態而言，各種產業均衡發展還是有其必要性，也將更符合當前社會對台股供應鏈轉型的主流期待。而對投資人來說，則可以一起透過投資的力量，督促台灣產業進行低碳轉型，共創永續台灣未來。