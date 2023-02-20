中小型股富致(6642)、虎門科技(6791)、紅木-KY(8426)、融程電(3416)、倍力資訊(6874)、山林水(8473)、勝品(6556)、聯嘉(6288)、立積(4968)、巨有科技(8227)、視陽(6782)、飛宏(2457)、寒舍(2739)、淳紳(4529)及巨虹(8084)股價強攻漲停板作收，帶動台股指數開低收高，終場加權股價指數約15551.23點，上漲71.53點，成交量約為2083.68億元；OTC指數為203.94點，上漲1.34點，成交量為742.15億元。

今天盤中上市各類股以百貨類股表現最佳，上漲2.03%，其次是光電類股及電線電纜類股，分別上漲1.94%及1.69%，表現較差者為觀光類股、其他電子類股及半導體類股，其中觀光類股下跌0.71%，其他電子類股下跌0.15%，半導體類股上漲0.15%；上櫃部分，表現最佳為電腦通路類股、上漲3.37%，表現最差為文創類股、下跌1.27%。

就技術面來看，今天台股未受上周五美股拉回影響，指數開低收高，終場上漲71.53點，以15551.23點作收；台股近期上攻至15669點，季線正乖離拉大，進行乖離修正，日技術標修正持續，隨季乖離逐步收斂，在指數收下影線與月線支撐下，大盤守住1月30日缺口，預估台股短線將以橫盤消化技術性修正。

元富投顧總經理鄭文賢表示，近期台灣股市隨美股起舞，OTC和集中市場同步拉回，外資內資買賣不同調，短線台股震盪整理機會大，台股最重要的護國神山，台積電20日線524元成短線多空，指數短線整理，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量維持2200億元以上，盤堅才能持續。

復華台灣好收益基金經理人楊聖民表示，上周公布的美國最新通膨數據高於預期，加上就業、零售銷售數據佳，致使年內降息預估消退，因美國通膨走緩的速度低於預期，美債殖利率走高進而壓抑美股表現，導致外資上周買盤縮手，台股月線能否連二紅，本周美國聯準會2月會議記錄公布及晶圓代工大廠等重量級法說，將是資金面及基本面的重要觀察。在短線資金觀望下，因應類股輪動，可留意中小型股及金融股表現機會，以及受惠解封的航空觀光等消費題材。

鄭文賢表示，目前中國持續開放，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數算強勢，未來走勢成多空指標，目前中期偏多。FED的發言後，推估貨幣政策忽鴿忽鷹，投資人要注意國際熱錢流向。台股15200點關鍵價位，成短線多空重要關卡，目前站穩中，原則上「逢低布局，輪動加碼」。現階段布局，優先選擇法人鎖碼股或進入旺季產業股，操作觀念「型態突破買進或低檔築底買進」方式，電子股包括巨有科技(8227)、創意(3443)、晶焱、威強電(3022)和台積電最具指標；另非電子部分，生技類股和電能概念可留意，包括美時、士電和中興電是觀察重點，目前不急，逢低買進原則；比特幣出現回穩，2.3萬美元附近震盪，美元指數103位置是觀察，目前震盪中，未來走勢要追蹤。