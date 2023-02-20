南科蓮潭乾涸飄魚臭，公務員派員前往抓死魚，半天就撈獲成袋數百條魚。（台南市工務局提供／程炳璋台南傳真）

台南善化區蓮潭里知名的LM區滯洪池蓮潭近日因缺水乾涸，美麗的湖畔變荒野草原，附近居民聞到潭底死魚腥臭味，台南市工務局20日派工以人力撿拾，半天清出400條魚，預計將清到傍晚才能抓光。

善化區蓮潭里受惠南科高科技廠商進駐，許多高薪工程師入住，附近幾乎都是收入高的住戶，當地的蓮潭為南科LM區的滯洪池，水滿時有如小湖，居民以擁有「湖畔第一排」美景自豪。

南科蓮潭每到3月、4月因水源枯竭，整片池塘逐漸乾枯，露出草原，今年旱季提前來臨，近日已水乾見底，成堆魚群卡在土壤中死亡，近日逢暖冬，白天在陽光曝曬下，有住戶抱怨飄散濃厚的腥臭味，影響居住品質。

台南市工務局表示，南科蓮潭近3年來首度傳出魚臭擾民。上周已獲知民眾反應，20日上午7時30分派出6名委外員工，在面積約3公頃大小的的乾涸池塘內抓魚，半天就抓獲400條魚，魚種包括吳郭魚、泰國鯉魚與鯽魚。

清理人員發現陳屍潭底的魚群幾乎都是小魚，許多已死亡多日，腐蝕到剩下魚骨殘骸，許多需要挖開潭底的泥土，才能捕獲，加上人力有限，清除過程相當費時，估計直到傍晚才能完全抓光死魚。