極至舞團受邀參加印度克久拉霍國際舞蹈節，將台灣的跨界藝術創意帶到國際節發光發熱。（極至舞團提供／陳淑芬台中傳真）

極至舞團受邀參加印度克久拉霍國際舞蹈節，將台灣的跨界藝術創意帶到國際節發光發熱。（極至舞團提供／陳淑芬台中傳真）

中市極至體能舞蹈團今年獲世界舞蹈聯盟WDA邀請前往印度，參與歷史悠久的「克久拉霍國際舞蹈節」。極至舞團藝術總監石吉智今天表示， 2月至3月間在世界文化遺產「克久拉霍神廟區」駐地創作、授課，也受邀新作《Spacious Collage》國際首演，返國後將在11月推出劇場作品《Dancing Cubism》。

極至舞蹈團獲世界舞蹈聯盟WDA邀請，代表台灣率團前往印度，參與今年2月、3月間的「Khajuraho Dance Festival克久拉霍國際舞蹈節」，與來自韓國、馬來西亞、印度、新加坡、加拿大等藝術團隊，在聯合國教科文組織登錄的世界文化遺產「克久拉霍神廟區」駐地創作，並授課，可說是中市藝術之光。

期間，舞團受藝術節大會推薦邀請，將前往Bharat Bhavan precincts藝術中心，發表全新作品《Spacious Collage空間拼貼》國際首演，將台灣的跨界藝術創意，帶往國際藝術節發光發熱。

石吉智表示，《Spacious Collage》以「拼貼藝術」（collage）為編創概念，極具實驗性與挑戰性，古典的肢體訓練與街舞風格輪流出現、相互影響，甚至加入大型立方體畫布裝置，挑戰一邊跳舞、一邊作畫；抒情微妙的雙人舞和生猛狂野的街舞肢體，猶如「拼貼藝術」中的「寫實筆觸」與「實物拼貼」概念，在作品中集合拼貼不同風格元素。

極至舞團表示，舞者搭配即席作畫過程中，具有美術背景的編舞家石吉智，直接在畫布上畫出舞者的肢體末梢與交錯身形，讓身體造型拼貼於畫布，呈現「舞畫合一」的創意，刻意製造的「不同風格段落、跳Tone銜接轉折」，展現難以捉摸的驚奇。

舞團歸國後，將於11月24日、25日在台中市中山堂，演出大型劇場作品《Dancing Cubism》。