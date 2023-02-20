國際獅子會聯誼會20日上午於佑牧企業舉辦捐款儀式，現任主席葉清麗（左1）、總監劉梓銘（左2）、衛福部視察王燕琴（右2）及立委林靜儀（右1）皆到場。（潘虹恩攝）

衛服部視察王燕琴指出，這筆捐款會透過外交部轉交給理念相同的國家或非政府組織，直接用於援助土耳其災民及逃到土耳其的敘利亞民眾。（潘虹恩攝）

土耳其南部與敘利亞邊境地區日前遭到強震重創，傷亡慘重。國際獅子會300-C2區2021-2022年度區務團隊暨會長聯誼會聽聞消息，在聯誼會群組發起募款，約10天就募集110萬元，並於20日上午在大肚區佑牧企業舉辦捐款儀式，盼為土耳其賑災盡一份力。

總監劉梓銘表示，他日前發起募款，現任主席葉清麗和首屆主席李建帆都一起響應，並在聯誼會LINE群組展開募款，約10天就有88位獅友響應，募集110萬，「金額雖小但愛心無限大」，希望能幫助到土耳其。

葉清麗說，24年前台灣經歷過921大地震，所以土耳其、敘利亞6日發生强震，造成4萬多人的死亡的災難，大家更能感同身受；去年12月，總監劉梓銘就已安排出團到土耳其旅遊，對於這次發生地震的苦難更是有感於心，於是開始計畫如何幫助受難的災民們。

祕書長陳伸展指出，原先計畫是要將善款兌換成美金，於明日前往土耳其旅遊時捐給指定單位。然而，經過多次來回信件接洽得知，由於土耳其舉國上下都在進行救災，希望他們能使用指定帳戶捐款方式進行，而非到當地捐款。經立委林靜儀建議及協助，將善款直接捐給「衛生福利部的賑災專戶」，透過政府有效運用及管理此筆善款。

衛服部視察王燕琴指出，衛福部開設賑災專戶收受各界捐款，短短時間內就有16萬筆捐款紀錄，募款金額達9億多元，這筆善款會透過外交部轉交給理念相同的國家或非政府組織，直接用於援助土耳其災民及逃到土耳其的敘利亞民眾，作為災民的安置、收容及災後的重建工作使用，未來會定期辦理公開徵信，讓大眾了解善款使用情形。