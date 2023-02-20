苗市福星里「田寮本境伯公」舉辦傳承復興文化祭，領回標售金。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌等人到場參加。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

農曆2月初二是福德正神誕辰，今年正逢閏2月，因此土地公今年會過兩次生日，20日土地公生日前夕，苗栗市福安社區發展協會舉辦「田寮本境伯公」傳承復興文化祭活動，席開一百桌與民同樂，除慶祝福德正神聖誕千秋，也見證廟方領回當年土地被政府標售價金262萬餘元的一段歷史。

苗栗縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌、市長邱鎮軍、縣議員余文忠、許櫻萍、張志宇、安瀾宮主委徐仁貴及多位市民代表、當地里鄰長，以及近千位民眾上午齊聚苗栗市福安里「田寮本境伯公」福德祠。

「田寮本境伯公」福德祠福德正神歷史距今已有170餘年之久，由於早期辦理土地登記時，民智未開，便以福德祠名義登記為所有權人，因福德祠並非登記寺廟，無法成為權利主體，因此毗鄰停車場2010年8月，由地政單位依權責歸類為權利主體不明之土地，並標售予私人。

為領回原屬福德祠所有土地標售價金262萬餘元，並將坐落土地更名為現管理者「安瀾福德協會」，議員余文忠及安瀾宮主委徐仁貴遂積極投入一場「搶救伯公大作戰」，在縣政府民政處宗教禮俗科專案輔導協助之下，幾經波折「田寮本境伯公」終得以正名並依法領回標售價金。

伯公聖誕祝壽將依循古禮傳統行三敬獻禮，由鍾東錦擔任主祭官，向福德正神恭祝聖誕千秋，祈求縣運昌盛，縣民幸福喜樂。接者由徐仁貴主委說明搶救伯公經過，其中歷經1年時間遍查田寮庄羅姓族譜，訪查庄內及鄰近福德祠地方耆老，始尋得福德祠管理人羅德秀後代子孫，其艱辛歷程為地方傳為佳話。

現場除席開百桌食福平安宴與民同樂外，舞台上由社區福星打鼓班、八音子弟班、舞蹈班輪番上台表演，像是當地社區居民活動的成果發表會，最後由愛跳舞女孩舞團帶來融合異國風情的舞蹈表演，展現在地活力與族群融合的文化意涵。另外，相傳麻粩是土地公最喜歡的甜點，現場特別準備1000份客家傳統麻粩，請大家享用，祝大家吃甜甜、長壽又健康。