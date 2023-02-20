新北市勞工局今公布今年第1波違反勞動基準等規定的雇主名單，共有347家業者違規，開罰逾2000萬，其中統聯客運因使勞工超時工作，已是第8次違反同一規定，且該公司僱用勞工人數達1500人，因此遭加重裁罰80萬元。

勞工局表示，稽查勞基法違規情形以未依法給付加班費最為嚴重有96家；其次未全額給付勞工工資及未逐日記載勞工出、退勤時間，各有49家；至於未給予勞工例假休息，則有46家。違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍有86家。至於違反就服法部分，因對勞工年齡歧視而遭開罰有1家。另違反勞工退休金條例部分，未依法給付資遣費有2家。

勞工局指出，統聯客運因使勞工超時工作，已是第8次違反同一規定，且該公司僱用勞工人數達1500人，因此遭加重裁罰80萬元。另指南客運因「使勞工超時工作」及「未依規定給予勞工休息時間」，甚至有使勞工月延長工時達132小時，違反單月延長工時46小時法定上限，且本次已分別是第6次及第3次違反同一規定，因此合計遭重罰62萬元。至於紙盒印刷製造業美正紙器公司，因未足額給予勞工加班費及使勞工超時工作，亦重罰40萬元。

勞工局長陳瑞嘉表示，為因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，已於2020年6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市／櫃公司者，將加重裁罰金額20％。勞工局呼籲雇主遵守法令規定，以免屆時遭受高額罰鍰。

以上違規雇主名單皆已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區供民眾查詢。