明（21）天農曆2月2日是土地公被上天「封神」並到職的日子，也是民俗中所謂的「頭牙」 及「龍抬頭」的吉日，大利求財，易經命理師高煜霖在臉書分享，有5類人明天必拜土地公，包括想被挖角換工作或現有工作興趣不符、有志難伸、發展不順、遇人不淑，只要有這些情況，一定要拜土地公，請求祂的幫忙，就能得到好的機會，並順利轉職。

高煜霖指出，土地公前身（張福德）長期扶弱濟貧，死後人民感念德政而膜拜，上天因而封為「神格」，並在農曆2月2日到職。所以在職場上努力打拚的人，發現有興趣不符、有志難伸、發展不順、遇人不淑等情況的人，明天是最佳「諮詢」的日子之一。

高煜霖說，向土地公諮詢的方式有求籤或寫疏文等2種方式，如心中已有確定的公司，只要求籤詢問即可，反之若還沒有找到跳槽的公司，建議用「寫疏文」的方式，請土地公幫忙，讓好的機會快出現，能順利轉職。

高煜霖提到，明天要去的土地公廟，建議選擇常去的廟進行祭拜，因常去指定的地點代表勤勞，效果會比久久去一次的大廟來得好，但若是平日就常到大廟走動，那就不用特別改變，維持平常的做法即可。