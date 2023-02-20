中國醫藥大學新竹附設醫院2021年9月引進達文西第4代Xi機器手臂，迄今以達文西手術執行近200台，其中大腸直腸外科佔一半以上有117台，以往直腸癌要切除肛門的患者，更能以達文西手術成功保肛。

1名26歲林姓女子，被診斷直腸癌必須開刀，林女因做過子宮切除及肝腫瘤切除，屬困難度高的腹部手術病人，診治醫院認為無法用微創手術，也無法保留肛門。

林女到中醫大新竹附設醫院求診，院長陳自諒率領團隊以達文西微創手術成功保肛，林女手術隔天就可下床，7天後出院，目前回診追蹤。

另1名高齡92歲陳姓老婦，2年前被驗出糞便潛血陽性問題，但不敢接受檢查，幾個月前腹部疼痛難耐，無法排便到中醫大新竹附醫求診。

經過外科部部長沈名吟檢查，診斷陳婦為大腸直腸癌第三期，腫瘤如乒乓球大小完全阻塞大腸，如果不立刻切除，將導致肚子腫脹，腸破裂死亡。

陳婦之前做過子宮切除手術，手術過程發現沾黏非常嚴重，以達文西微創手術，加快分離沾黏速度與安全性，經過約3小時手術後，復原狀況不錯，隔天就可下床，7天後順利出院，目前回診追蹤。

「中醫大新竹附醫是繼高醫，台中榮總之後，全國第3間達文西大腸直腸手術外科觀摩中心！」陳自諒說，達文西手術優點可大幅降低疼痛指數，傷口小，流血量少，復原快，穩定度高，完整清除腫瘤與淋巴組織。

健保署從3月1日起，將達文西手術費納入健保部分給付，要求醫師須經訓練，並由特定學會認證後方可執行達文西手術。

陳自諒表示，該院是北台灣達文西大腸直腸外科手術觀摩中心，他和沈名吟部長都是達文西指導醫師，大腸直腸外科等科室醫師也經學會認證。

裝機至今，達文西手術執行近200台，包含大腸直腸外科117台，泌尿科59台，一般外科12台，減重外科6台，耳鼻喉科3台，婦產科1台。