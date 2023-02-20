歷史建築舊嘉義市代表會2樓舊議長室將保留。（廖素慧攝）

歷史建築舊嘉義市代表會2樓舊副議長室現況。（廖素慧攝）

歷史建築舊嘉義市公所修復工程，市長黃敏惠今天偕各界人士祈求工程順利。（廖素慧攝）

舊嘉義市公所修復工程，市長黃敏惠偕立委王美惠、市議員張秀華等人敲磚象徵開工。（廖素慧攝）

舊嘉義市公所修復工程今天辦理開工祈福典禮，市府官員與多位議員參加。（廖素慧攝）

歷史建築舊嘉義市公所現況。（廖素慧攝）

歷史建築舊嘉義市公所修復再利用工程20日辦理開工祈福典禮，全案總經費約1.9億元，預定明年底完工，同步籌備OT招商，市長黃敏惠預告市府擬增建停車場，以回應民眾對周邊停車的需求大。

黃敏惠表示，舊市公所位於垂楊路、民生北路口的菁華區，是塊「肥肉」，早期這裡是「夜市仔」，市府獲得議會支持，自編預算經費修復，還要招商引資，活化再利用，也會保留歷史現場，要找回往昔的繁榮，而因應民意反映周邊停車需求大，市府研擬興建地下停車場。

市府財務局長林瑞彥指出，歷史建築舊嘉義市公所修復再利用工程，工期540個日曆天，預計明年底修復完成，目前也啟動OT案向中央申請補助，此基地是商業區，按都市計畫規定辦理1、2樓招商，2樓舊市長室、舊正副議長室會保留作為展覽空間，3樓將作為創新設計中心。

林瑞彥還說，很多市民反映這裡停車需求大，市府相關單位會研商闢建地下停車場的可行性，並向中央爭取補助。

市議員張秀華表示，市府曾要標售舊市公所，議會未通過，後來有文史團體提出歷史建築的文資審議，而讓舊市公所能有今天的修復工程動工，這筆預算完全是市府自編經費，希望市府也能向中央爭取補助，對市庫不無小補。

立委王美惠表示，舊市公所保留為歷史建築是市府、議會及在地文史人士共同努力的成果，市府擬興建停車場的規畫，是地方需要的建設，她會配合努力爭取中央補助經費。