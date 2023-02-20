李姓老翁20日中午12時5分騎車沿安南區安通路西向東行，行經安和路口時，疑因要左轉，突然鑽到1輛同向的預拌水泥車前方，黃姓司機未及時發現，繼續往前行駛，直接將李男連人帶車輾過，李男當場死亡。警方完成現場測繪，詳細死因待交通分隊調查。

73歲李男打零工退休，目前無業，20日上午找朋友聊天，中午時騎機車沿安通路西向東行，準備找餐廳吃飯，在安和路口時與1輛預拌水泥車同向而行。

李男疑似要左轉，突然切出機車道，騎在行駛中的水泥車前方，正好位在水泥車28歲黃姓駕駛視線死角，黃男供稱未發現前方有機車，仍向前行駛，直到聽到車子有撞擊聲，才趕緊剎車，下車已發現車頭輾壓過李翁。

倒在水泥車下的李翁，頭部與上半身皆遭水泥車右前輪輾過，當場頭破血流死亡，被救護人員現場蓋上白布。因正值中午，許多人車經過見狀都覺心驚。

警方表示，安通路一段該時段允許通行水泥車，黃姓駕駛酒測為0，全案現場完成測繪工作，將函送交通大隊裁決，釐清肇事責任。

資深警員表示，許多車禍肇因都因變換車道引起，大車司機行駛時容易出現視線死角，一般民眾行車時盡量避免在大車周遭，最好保持距離行駛。