立法院長游錫堃日前訪美，資深媒體人楊憲宏透露，過去美國提到台灣議題，都強調「一法、三公報、六保證」，游錫堃在華盛頓發表的論述中，呼籲美方將《台灣旅行法》等法案列入，改口「五法、六大保證、三大公報」。至於蔡英文總統能否去華盛頓特區？他認為，現在不管哪個單位都很願意邀她訪問。

游錫堃今年2月1日赴美國「國際宗教自由峰會」發表演講，2月2日出席「國家祈禱早餐會」，2月3日凌晨即返台，當時也在活動現場的楊憲宏今天接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，肯定游錫堃在華盛頓的表現。

他透露，游錫堃在華盛頓發表的論述中，講得很清楚，目前為止，美國的官員都會說自己是根據「一法、三公報、六大保證」處理台灣問題，游錫堃反問，為何美國老是說這些？應該要提到《台灣關係法》、《台灣旅行法》等跟台灣有關的法律。

游錫堃認為，台灣關係法、台灣旅行法是共和跟民主兩黨在兩院通過，美國總統也有簽署，所以美國行政部門的「一法三公報」的說法應該改成，「五法、六大保證、三大公報」才對。

楊憲宏解釋，大家都誤以為游錫堃此次是以宗教之名訪美，但事實上重點是為了「自由」，游錫堃在演講中也特別提到，美台關係應該要正常化。楊憲宏也透露，游在演說後，現場很多美國智庫都想邀游就這方面去演講，但游因為行程太趕，無法安排時間，也顯示美國有很多智庫都對這個議題感到興趣。

楊憲宏提到，他自己在2月1日在華盛頓特區參加活動時有和麥卡錫見到面，當時有25個國會議員陪同麥卡錫一起來做禮拜，幫忙為烏克蘭和祈福，基督教長老會組成的台灣代表團也在那，麥卡錫除了祝福烏克蘭之外也祝福台灣。可惜游錫堃是當晚才抵達美國，如果能早點到場，就有機會和麥卡錫同台。

至於近期傳出蔡英文可能以「李登輝模式」訪美，他說，前總統李登輝去過康乃爾大學，前總統馬英九也去過哈佛大學演講，所以蔡英文可能會到康乃爾大學的消息，更像是拿來測試底線、風向的氣球。

楊憲宏認為，過去美國和台灣關係並不親近，李登輝只能透過去康乃爾演說來突破，但現在的氣氛跟過去差很多，美國之前讓台灣太委屈，「現在蔡英文能否去華盛頓特區只有一個重點，就是不管哪個單位都很願意邀請蔡英文去訪問。」美國很多智庫都很歡迎蔡英文，甚至連他都曾受託轉交一封智庫邀請函給蔡英文。