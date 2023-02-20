巴菲特旗下波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）今年股價略為下滑，表現落後大盤，同一期間，標普500指數上漲約6%，那斯達克指數更已飆漲12%。

而根據上周發布的持股變動申報文件，波克夏海瑟威去年第四季加碼蘋果、派拉蒙和建材商Louisiana-Pacific，但大砍台積電ADR持股86%。波克夏去年第三季才首度買進台積電ADR，第四季就大砍持股部位，這表示股神錯過了今年初台積電ADR漲了一波31.5%的反彈行情。

目前在波克夏的投資組合中，蘋果仍是占比最大的持股，另外也持有美國銀行、雪佛龍、美國運通和可口可樂大量股份，這看起來似乎有些無聊，如果投資人也想要巴菲特擁有的那些大型藍籌股，可以去買標普500指數型基金就好。巴菲特也多次向投資人宣傳這個理念，即大多數的個股是無法戰勝市場的。今年已經高齡92歲、《富比士》點名淨資產超過1000億美元的巴菲特甚至曾表示，他希望其財產受託管理人將其妻子繼承的90%遺產投入指數型基金。

儘管如此，投資人還是非常關注巴菲特每次發表的談話。波克夏將在美東時間2月25日周六上午發布財報，巴菲特也將同時發布一年一度致股東的信函，屆時各路操盤手將仔細拜讀信中的每一個字。

CNN分析指出，雖然巴菲特會說些什麼備受關注，但不要期待他會說出什麼特別令人意外的事，巴菲特可能會繼續讚揚長期耐心投資的優點，並對美國經濟前景提出樂觀的看法。

不過分析師和操盤手特別想知道的是巴菲特如何看待當前對消費者和投資人造成重大衝擊的通貨膨脹，畢竟，他經歷過了幾次通膨高漲的時期。

持有波克夏股票的投資公司Check Capital Management總裁Steve Check表示，我想聽巴菲特談談利率和通膨率漲成這樣是怎麼回事。以前他曾說過許多有關於在1970、80年代（石油危機時期），他有多擔憂的事。

在1980年給波克夏股東的信中，巴菲特表示，高通膨率給資本帶來壓力，導致許多企業投資失策。他更在1981年形容通膨如同企業的「巨大寄生蟲」。

此外，投資人亦關注巴菲特如何解決其投資組合變得頭重腳輕和過於集中的問題。波克夏持有的5大股票就占了總股票投資組合約75%。

波克夏另一位股東The Glenview Trust Company投資長Bill Stone表示，相對於標普500指數，波克夏投資組合中的科技、能源、消費必需品和金融股權重明顯偏高。

投資人亦想更了解巴菲特會如何處理波克夏坐擁的巨額現金，其資產負債表上的現金超過1000億美元。投資人想知道波克夏是否會進行更多的收購案。

巴菲特對美國經濟抱持信心並不是沒有根據的。儘管通膨肆虐，但美國的消費力道仍然強韌，這在1月意外強勁的零售額增長進一步獲得印證。

除了波克夏的財報和巴菲特的股東信之外，市場亦將關注零售業巨頭沃爾瑪和家得寶本周發布的財報，以取得更多有關於美國消費支出的線索。

此外，TJ Maxx、Marshalls和HomeGoods母公司TJXaxx，以及線上零售商eBay、Etsy、Overstock、Wayfair和中國阿里巴巴都將在本周發布財報。美國政府將在周五發布1月個人支出數據，也將提供更多有關美國消費者財務狀況的訊息。