OPPO指出，此次Reno8 T採用旗艦級3D曲面螢幕，擁有56度曲線和1.9毫米的弧度，6.7吋AMOLED螢幕，擁有2.32mm 超窄邊框設計，螢幕佔比高達93%，為用戶提供遼闊的大視野。此外，擁有120Hz螢幕更新率同時支援10.7億色彩顯示。在整體效能部分，Reno8 T採用6奈米製程的高通Snapdragon 695 5G晶片，以更快的處理速度，獲得更流暢的體驗，充電上配備同價位帶中最快67W SUPERVOOCTM超級閃充1與4800mAh大電量，只需要充電5分鐘，即可追劇3.5小時。

OPPO Reno8 T為首款搭載1億800萬超清晰主鏡頭的5G手機，主鏡頭採用NonaPixel Plus 技術與OPPO超清晰人像演算法，能夠捕捉到高清細節並提供高解析度的相片；鏡頭組配備40倍顯微鏡，3200萬畫素前鏡頭可打造AI潮流人像，像是光斑人像拍照可以一鍵拍攝出類單眼相機的人像效果。

OPPO Reno8 T即將於2月25日正式上市，OPPO Reno8 T，8GB +128GB版本與8GB +256GB版本，分別售價為12990元與14990元。首波開賣通路包含OPPO體驗店、OPPO網路商店和官方指定網路購物平台。