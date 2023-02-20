尖點2022年第4季合併營收為8.27億元，季減5.2%，年減17.9%，營業毛利為2.21億元，季減18.3%，年減32.3%，單季合併毛利率為26.7%，季減4.3個百分點，營業淨利為8100萬元，季減42.4%，年減49.3%，單季營業淨利率9.8%，季減6.4個百分點，稅後盈餘為6300萬元，季增46.3%，年減39.4%，單季每股盈餘為0.45元。
就兩大業務來看，尖點2022年第4季鑽針營收比重為61.8%，鑽孔服務營收比重為38.2%。
尖點2022年合併營收為35.1億元，年減7%，營業毛利為10.62億元，年減14%，合併毛利率為30.3%，年減2.4個百分點，營業淨利為5.06億元，年減21.4%，營業淨利率為14.4%，年減2.7個百分點，稅後盈餘為3.32億元，年減25.7%，每股盈餘為2.34元。
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