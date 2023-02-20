宜蘭縣長林姿妙笑說自己公務繁忙，騎機車的機會比較少。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府交通處長王明輝（右）表示，今在啟用前更謹慎視察有無需要改善檢討的地方。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府為提供安全便利機車考照練習場，並宣導安全用路觀念，斥資300萬元於高速公路局無償提供的國道5號38K＋600高架橋下空間，打造溪北區首座機車練習場，今（20日）縣長林姿妙至現場視察並試騎，她表示，行車安全為第一考量，鼓勵機車新手在安全場地練習，一起拚出宜蘭的好生活、好交通。

因縣內亞洲駕訓班及良友駕訓班都在宜蘭縣溪南地區，溪北的年輕學子到溪南上課較不方便，林姿妙遂要求交通處盡速尋找場地解決問題，交通處便與高公局協調國道5號38K＋600高架橋下場地規畫練習場；總經費300萬元，練習場面積約600平方公尺，去年10月6日動工，12月19日完工，今年1月11日驗收完成，明開始啟用。

林姿妙今至練習場視察並試騎機車、模擬考照，她說，因公務繁忙，自己騎機車的機會比較少，但為了大家的安全，年輕人一定要取得駕照才能騎車上路，讓家人放心的不二法門就是要多練習，並清楚交通規則；現階段先開放給民眾使用，使用過程中也會聽取各方建議，將其改善更好、更完整。

因應能符合民眾需求，練習場規模比照監理站考照場設計。（吳佩蓉攝）

今縣議員莊淑如、黃定和及林麗也到現場，皆認為路面跟標示線的顏色太接近，容易讓民眾在練習過程中不好辨別，希望能做顏色區分；而周遭能新增機車停車位跟休憩的座椅，方便陪同練習的家長使用；還有建議增設流動廁所及照明設備、綠化環境等；期盼該練習場也能成為附近居民休閒的空間。

積極在議會提案的縣議員林麗也試騎，看場地狀況。（吳佩蓉攝）

交通處說明，縣內青少年無照駕駛肇事率高，故縣府鼓勵年輕人考取駕照並遵守交通規則，就需要在安全的道路上行駛機車，遂在縣長及議會諸位議員的提案下執行該計畫；今在啟用前更謹慎視察有無需要改善檢討的地方，因應能符合民眾需求，練習場規模比照監理站考照場設計；對於議員們的建議會再通盤研議。