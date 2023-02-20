在企業家藍正雄贊助下，位於台中大坑山上十方啟能中心20日盛大舉辦十方春宴活動，110位院童在志工陪同下共同享用外燴美食。（馮惠宜攝）

在企業家藍正雄贊助下，位於台中大坑山上十方啟能中心20日盛大舉辦十方春宴活動，110位院童在志工陪同下共同享用外燴美食。（馮惠宜攝）

室內口罩令解除首日，位於台中大坑山上十方啟能中心在長期投入兒少關懷活動的企業家藍正雄贊助下，今（20日）盛大舉辦十方春宴活動，110位院童在志工陪同下共同享用外燴美食，人稱藍爸爸的藍正雄也親自到場向院童拜晚年，更承諾要加碼捐助百萬元投入該中心擋土牆修繕工程。

十方啟能中心位處偏遠的大坑山上，目前照顧110位重度身心障礙的孩子，為他們做早療及復健；十方啟能中心主任游月菊說，該中心年需4千萬元經費，其中6％為家長自付，34％為政府補助款，其他60％都需自籌，感謝社會愛心；藍爸爸10多年前經前市長胡志強引薦認識該中心，之後就一直默默支持十方。

在企業家藍正雄贊助下，位於台中大坑山上十方啟能中心20日盛大舉辦十方春宴活動，學童及老師也準備感謝卡寫滿感恩，回饋給藍爸爸。（馮惠宜攝）

游月菊說，去年耶誕節藍爸爸得知孩子們很想和一般企業團體一樣有尾牙春酒活動，當場允諾要請外燴上山為孩子們圓夢，也促成這次十方春宴活動；而孩子們為感謝藍爸爸，在老師們協助下早早準備表演活動，以及寫賀卡表達心中的感謝。

藍正雄表示，自己從小也在困難的環境中長大，到台中打拚後他發現社會仍有需多弱勢族群需要幫助，且光靠政府的力量是不夠的，也在前市長胡志強的邀請下，開始抛磚引玉，希望自己的付出孩子們都可以感受到陽光和希望，「孩子的笑容，就是讓他持續做下去的動力！」

游月菊坦言，十方啟能中心擋土牆遭受土石流損毀，目前仍需500萬元修繕經費，已計畫在3月26日及7月29日在大坑經補庫舉辦公益義賣園遊會籌募經費，藍爸爸聽聞，當場允諾加碼捐100萬元挹注。