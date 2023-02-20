九族文化村櫻花祭富士櫻盛開，櫻花祭表演節目從每天原本7場增加到每天14場。（九族文化村提供）

台灣最大規模的賞櫻活動九族櫻花祭每年總是吸引數十萬的賞櫻人潮，平均每天數千人入園，到了周末假日更是破萬人潮，每年的228連假是春節過後的第一個長假期，加上這個時候又是九族一波接一波的櫻花品種接力盛開的最高潮，粉紅富士櫻的盛開期，因此往往都在這個時候會吸引爆量的遊客。九族文化村表示今年園區有做了一些調整，把重點活動避開228連假，然後啟動園區周邊的備用停車場，並協調南投客運台灣好行加開班次。

業者表示，目前九族文化村六種櫻花，山櫻和枝垂櫻已經落光長葉子了，台灣雪櫻則已經落花繽紛，樹下的比樹上的多，八重櫻目前是滿開的狀態，吉野櫻和富士櫻的花況則是在八九成開的狀態，大都集中在櫻花大道二旁，數量有一千多棵，跟往年一樣，將會在月底達到高峰，隨著櫻花祭富士櫻盛開，櫻花祭表演節目從每天原本7場增加到每天14場，下午2點半以後加售午後票700元，原價900元，所有票種皆有贈送日月潭纜車來回搭乘九族文化村指出，今年連假比往年多一天，會有分散的效應，賞櫻動力，加上連假帶動人流高峰，也帶動外溢人潮和錢潮到整個周邊地區，對整個南投的觀光帳收入有積極的意義。