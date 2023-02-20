尖石鄉司馬庫斯部落觀景台，可鳥瞰部落櫻花全景。（羅浚濱攝）

尖石鄉司馬庫斯部落走巨木群登山口可至櫻花林。（羅浚濱攝）

尖石鄉司馬庫斯櫻花季從2月6日展開，到2月中旬部落入口處的昭和櫻全面盛開，往巨木群的櫻花則約開了5、6成，因部落採取車輛管制措施，遊客都可以優閒賞櫻拍照，部落希望拓寬道路，尖石鄉長曾國大指拓寬要考量是否會破壞環境生態，目前管制措施可維護旅遊品質。

司馬庫斯連絡道全長約16公里，其中10公里路寬不到4米，無法會車，3年前路面坑洞難行，未做管制措施，櫻花季時湧進大量遊客，車輛經常在狹窄道路進退不得。

2年前，尖石鄉公所改善司馬庫斯部落連絡道，全面舖設混凝土路面，部落在櫻花季時，採取車輛管制措施，限定每天50輛轎車和100輛機車進部落，開放預約馬上秒殺，讓很多想到司馬庫斯賞櫻的民眾向隅。

遊客預約取得通行證QR Code，車輛在部落連絡道前完成驗證後放行，可就近在部落入口賞櫻，走獵人步道至部落觀景台鳥瞰全景，體力若足夠可從巨木群登山口走1.8 公里進入櫻花林，1日遊的車輛須在下午2點前及4點20分後，分2個時段下山。

縣長楊文科去年11月到司馬庫斯參訪，部落長老馬賽提議拓寬部落連絡道能雙向行車，增加道路安全性，方便更多遊客上山，提升司馬庫斯觀光產業發展。

尖石鄉長曾國大表示，部落連絡道是沿山壁開闢，目前邊坡已很穩固，養護品質還不錯，拓寬要考量是否會破壞環境生態，一般拓寬後的邊坡不穩定，一旦崩塌會造成交通中斷，拓寬用地更需要取得林務局的同意。

「尖石賞櫻不是只有司馬庫斯！」曾國大說，司馬庫斯採取管制措施，可以維持良好的旅遊品質，鄉內還有新樂村數碼天空、玉峰村馬美部落等處，也是賞櫻的好去處，也能分流人、車潮，會再加強宣傳。