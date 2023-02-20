王渝文。（鄧博仁攝）

51歲資深女星王渝文今（20日）與陳婉婷出席Fabiana Filippi活動，王渝文在2005年與圈外男友結婚，2007年產下雙胞胎兒子，之後便將重心都放在家庭、小孩上，育有15歲雙胞胎兒子及9歲女兒的她，透露這15年來推掉的戲劇不可數，「沒有特別想要拍戲。陸續都有人問，但有時間上的問題，即使是客串，我也覺得要花費時間揣摩角色，我想全心全意陪伴小孩，想把更多時間給小孩。」

王渝文（右）保養得宜，陳婉婷外表清新。（鄧博仁攝）

王渝文曾演出《舊情綿綿》、《台灣龍捲風》多部經典戲劇，是相當受歡迎的演員，她坦言很喜歡演戲，但婚後就想把所有時間都留給小孩，「我剛當媽的時候很緊繃，覺得要時刻都待在他們身邊，想要親力親為，他們現在大了一點就會調節自己的時間，主要就是透過花藝放鬆，我會帶小孩一起做，他們也會從中得到自信」，本就對藝術抱持高度興趣的王渝文，婚後接觸花藝產生興趣，還拜師法國老師學習，疫情前取得法國花藝師執照，老公對她相當支持，更稱讚她的花藝讓家裡漂亮。王渝文也在去年11月與幾位好友成立「花草學系」，希望透過插花、精油，幫助學員達到放鬆效果，投入的金額？她低調表示沒有細算。

王渝文。（鄧博仁攝）

王渝文。（鄧博仁攝）

她笑說雖然沒有演戲，但還是有職業病，追劇時都會忍不住點評，她透露最近在追韓劇《浪漫速成班》，談到劇中的補習班，她表示沒有讓小孩補習，「我不想讓他們太辛苦，小一時經歷過寫字寫到哭的階段，我就覺得這不是我們想要的」，她說在小孩學業上，她做過最瘋狂的事，應該就是懷著雙胞胎時就馬上報名幼稚園，她也說雖然沒有特別苛求小孩學業，但最低標準還是要70分以上。

王渝文（左）婚後將重心都放在小孩身上，陳婉婷則透露目前沒有步入家庭的想法。（鄧博仁攝）

談到育兒，王渝文說3個小孩她只有打過一次，大約是大兒子5、6歲，有次他言語上不禮貌，屢勸不聽後，她氣到將小孩帶進房間用愛的小手打一下，她說當時打完小孩，心裡也很自責，之後就決定不再打小孩，而是用理性溝通。她說雖然3個小孩都在青春期，但幾乎沒有叛逆過，偶爾會跟她頂嘴，她也會反跟他們說「不能把情緒放在媽媽身上」。

王渝文結婚15年，與老公感情相當甜蜜，每周都會安排2人約會，有時去吃好吃的餐廳，有時也會陪她去看她最愛的電影；她說疫情前，自己像是類單親，因為老公工作的關係，必須台灣、香港兩地飛，只有周末時才會在台灣，疫情期間也曾在防疫旅館住近2個月。

陳婉婷近年專研寵物溝通。（鄧博仁攝）

陳婉婷。（鄧博仁攝）

陳婉婷與男友穩定交往5年，但目前還沒有步入家庭的想法，她在疫情期間學習寵物溝通，常找自己的貓驗證，她透露有次幫朋友寵物溝通時，意外跟朋友已逝的貓咪對話到，陳婉婷強忍情緒的說：「祂說祂知道祂會忘記這輩子的事，請我跟祂的主人說不要太難過，因為祂這輩子很滿足了」。