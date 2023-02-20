聊天機器人ChatGPT會影響到大學申請入學的公平性？招聯會執行秘書、中央大學教務長王文俊今天表示，會在5月4日開始上傳學習歷程檔案前，提出大學審查學生學習歷程檔案的注意規範，讓使用ChatGPT的考生現出原形。

大學申請入學是現在高中畢業生最主要的升學的管道，但它採計學習歷程檔案，且占分至少20％。最近ChatGPT成為熱門話題，有些人擔心考生會用ChatGPT寫學習歷程檔案，可能引發公平性的問題。

王文俊表示，今年考生5月4日起上傳學習歷程檔案，在3、4月份，招聯會將召開常務委員會議，討論ChatGPT對申請入學的影響，並提出審查時的注意事項，給各大學參考。原則上，會請大學在二階甄試時，除了看學習歷程檔案，還要在口試、筆試及實作方面加強，現場提出問題問考生，讓他們現出原形。

王文俊說，如果很多考生用ChatGPT寫學習歷程檔案，那寫出來的答案，會有很多地方大同小異，最後反而是扣分。ChatGPT寫出來的文章，和高中生是不一樣的，教授有能力分辨出來。

王文俊同時表示，現在市面上其實已經有檢視文章是否出自ChatGPT的軟體，只是還有很多改進的空間，以後一旦發展比較成熟，招聯會考慮在大學申請入學審查學生學習歷程檔案時使用。