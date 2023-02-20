為加速數位化並落實綠色營運，第一銀行與創利空間S4M攜手，導入以雲端為中心的數位內容公播系統，整合先進顯示技術與軟硬體應用服務，透過各式LCD及LED顯示器之高畫質、高色彩等優勢，即時推播廣告文宣或金融商品服務，同時優化分行視覺感受。創利空間S4M提供的智慧零售解決服務方案，從顯示器、播放器等硬體設備到數位內容管理系統架設、場域需求規劃諮詢，以及完整系統建置與維運流程教育訓練，一站式完成數位內容行銷的部署與營運，開創第一銀行嶄新的金融數位體驗。

透過創利空間建置數位廣告行銷系統，可由總行端統一進行設備管理及製作數位行銷內容，並遠端派送至分行端螢幕，即時輪播最新公告、政策宣導、各項業務收費標準及商品廣告等資訊，另藉由行內外各式LED數位電子看板取代傳統橫式招牌燈箱、布條廣告、實體布告欄及海報架等，除可減降製作紙本廣宣品所產生之碳足跡，將各式資訊以更為環保永續數位化方式傳遞予客戶，亦為分行據點融入多元、活潑與數位化科技元素，打造智慧友善的金融服務環境。

為提升服務品質與顧客體驗，第一銀行繼去年與友達合作，透過FindARTs藝術空間服務方案，於第一銀行富貴豐盈高資產理財旗艦中心建置數位藝術迎賓空間，以博物館級擬真藝屏搭配雲端典藏系統平台，將金融體驗結合藝文感受，打造銀行界的專業美術館；此次再與創利空間S4M串聯旗下188家分行數位內容公播系統，將傳統布告欄及海報架等逐步翻新為數位看板，共同打造金融消費場域嶄新視覺體驗，讓科技落實生活當中。