因應2025年電動車新世代的來臨，綠能電動車將超越傳統燃油車款，歐美各國甚至訂下2030年停產燃油車的目標，電動車在全世界的產能將持續快速成長，和大近年積極佈署建置新世代AI廠房以因應日益增多的歐美系車廠轉型電動車投入及新創公司加入電動車市場。

和大嘉義五廠新建工程總佔地14,193坪，預計興建建築面積8,185坪，總樓地板面積9,718坪，規畫為金屬科技廠及精密AI廠使用，第一期工程金屬科技廠於今日上樑，預計2023年第3季設備安裝，第4季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸，間接挹注未來電動皮卡、電動洲際卡車及自駕配送車隊等營運成長動能。

響應政府再生能源政策，和大不論台中或嘉義各廠屋頂均建置足量的太陽能發電系統，未來嘉義五廠也將結合在地綠能團隊共同建置總發電量超過3M的太陽能發電系統，落實綠色工廠設計的理念。