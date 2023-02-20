許志文為吳大學經濟系畢業，1981年進入台銀後在香港分行、國際部、企金部歷練，後升任台銀副總，也是臺銀董事長呂桔誠的重要左右手。

行政院先前核定由行政院前副院長沈榮津出任臺灣金控新任董事長，原兼臺灣金控與臺銀董事長的呂桔誠專任臺銀董事長，成為了臺灣金2008年1月1日成立以來，首次金控、銀行董事長不同人擔任。

而今天傳出許志文請辭臺灣銀行總經理職務，更讓公股行庫高層異動，成為關焦點。