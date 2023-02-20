前高雄市議員、現任行人路權促進會理事長林于凱呼籲市府挹注經費，改善高市行人環境。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市行人路權促進會現場演模擬，大順路段人行道狹小、舖面破碎不平，造成輪椅族、推娃娃車家長等族群寸步難行。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市行人路權促進會現場演模擬，大順路段人行道狹小、舖面破碎不平，造成輪椅族、推娃娃車家長等族群寸步難行。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

台灣近期遭外媒狠批「行人地獄」，今日前高雄市議員、現任行人路權促進會理事長林于凱表示，高市人行道環境存在不足、破碎等現象，並點名「痛苦路段」，呼籲市府除已編列1.1億元預算外，至少提撥3％交通罰鍰歲入專款改善行人安全。高雄市交通局表示，爭取中央預算建構人行設施外，未來將與行人路權團體建立聯繫管道，透過多方向公私合作，一起改變高雄交通文化。

今日林于凱與親子共學協會創辦人的吳亭君、中山大學公事所教授彭渰雯、標線改造台灣路小編劉冠頡齊聚，透過現場模擬幼童騎腳踏車、家長推娃娃車、輪椅族等不同情境下，檢視人行道的友善度。

在模擬過程中，均有因人行道坡度、狹小、舖面破碎，導致行人寸步難行，還會因違停等因素被迫改道行走在道路上造成危險。

林于凱指出，據交通部統計，全台2021年度A1死亡事故中，行人佔比達10％，而行人事故發生的主要原因，除了過馬路被撞、就是遭到後車追撞（合計佔60％）。然而往年市府編列在行人路權改善的經費，不到總預算千分之一，今年編列預算也僅有1.1億元，呼籲今年度的交通罰鍰歲入，至少必須提撥3％專款專用在改善行人安全。

吳亭君表示，以凹仔底站二號出口往大順路方向為例，目前人行道環境居然狹小到輪椅過不去、整段的人行道破碎難走，騎樓又堆滿雜物情況下，行人被迫走路上，相當危險。大順路會通往兩所中小學校，學生約4000人，呼籲優先設置「通學步道」。

彭渰雯指出，高雄高齡長者逐年上升，當未來有很多老年人無法自駕時，要如何出門能夠行得安心？長輩常因汽機車不讓行人優先通行、機車在人行道上行駛、路面高低不平等因素擔憂，指出人行道應改善凹凸不平、不連續外，人行道充滿店家路障、台電路燈及變電箱等障礙物，應極力改善保持輪椅族通行；也建議市府規畫路邊停車彎的方式，讓機車停車位退出人行道。

劉冠頡表示，許多人覺得有人行道無法路邊停車，但透過適當的空間分配，其實很多東西是可以共存的，如高雄鹽埕區濱海一路、楠梓的德祥路、新竹的東山街。

林于凱針對高市內人行道上設施不足，點名行人「痛苦路段」，如西子灣捷運站（輕軌哈瑪星戰）到鼓山渡輪站、捷運三多商圈到獅甲國小站都欠缺連續的人行道、捷運巨蛋站及中央公園站欠缺「行人專用時相」、榮總及高醫附近，從捷運站及公車站下來後，到醫院途中人行道不足以及常被占用，行人被迫改道走馬路，易造成就醫長輩危險。

交通局指出，市長陳其邁上任至今，已改善完成人行環境長度約1萬公尺，今年預計再增2500公尺；並陸續完成13所校園通學步道改善，今年將加倍申請營建署補助。未來所有新闢道路、重劃區道路，均將人行道納入基本設施。

交通局表示，機車退出人行道方面，2012年起陸續完成5大商圈、20所大專院校、14所教學醫院周邊機車退出人行道措施；近5年則配合10大重要幹道、15所市立學校人行環境改善工程同步執行機車退出人行道，計42路段，共計長度3萬4840公尺。高市目前共設置38處行人專用時相路口、294處行人早開時相，未來也會持續增設。

交通局強調，未來將與行人路權團體建立聯繫管道，透過多方向公私合作、一起改變高雄交通文化。