許多人常認為呼吸困難或是喘到吸不到氣等症狀，是和肺部及呼吸道疾病有關，與心臟或是心血管疾病沒有關連。然而，對於心臟衰竭患者來說，呼吸困難或是氣喘胸悶是常見症狀，許多心臟衰竭患者都有慢性氣喘與呼吸困難的困擾。實際上，氣喘及呼吸困難也常是一項心血管疾病的重要的表現，對於具有高風險因子的人而言，漸進明顯的呼吸困難可能是早期心臟衰竭的表現；對於心臟衰竭患者而言，呼吸困難或是氣喘胸悶的加劇亦可能是治療效果的不足或是疾病惡化的表徵。

●心臟衰竭為何會讓呼吸困難？

心臟衰竭的定義是指心臟跳動傳遞供給血液的能力及表現下降，下降到某個無法隨時滿足身體所需要的血液養份氧氣供應的程度；簡言之，心臟衰竭就是心臟沒有力氣將血液傳送到身體各個重要器官。有相當多的心血管疾病惡化時，會進一步造成心臟衰竭，當中包括冠狀動脈疾病、高血壓、肥厚性心肌病變、心肌舒張功能異常，以及瓣膜性心臟病和其他原因。在美國，每年估計有超過400萬人次因為心臟衰竭等相關問題入院治療。心臟衰竭患者常會感受到的身體不適，包含有全身虛弱、倦怠及疲累、運動不耐受性、不尋常或是無法解釋的喘及呼吸困難，尤其是在運動或是躺下時加劇、全身或是下肢水腫（尤其是腳踝或是小腿），及時常咳嗽的情況。

心臟在心臟衰竭的情況下時常會遇到這樣的難題：因為心臟跳動傳遞供給血液到全身的能力不足無法順利送出血液，由肺臟回流至心臟預定再由心臟送至全身的血液，於是在心臟內停留，停留下來的血液進一步阻礙肺臟血流進入心臟，最後造成血液鬱積在肺臟形成肺充血，這也是心臟衰竭又被稱做是「鬱血性心臟衰竭」的原因。在肺充血的狀況下，體液（甚至是少部分的血液）會經由肺泡與微血管的間隙進入或是滲入肺泡，也就是肺臟的組織中，試想原先應該要拿來裝入空氣以供身體交換的肺泡，如今塞滿了液體，肺部能夠呼吸交換氣體的能力便會隨之下降，這些滲入肺臟組織中的積液，往往就是造成心臟衰竭患者氣喘及呼吸困難的主因。

心臟衰竭引起的症狀有咳嗽、呼吸困難或是氣喘胸悶，常見的是帶有潮濕富有水氣的濕囉聲的咳嗽，並且通常合併有粉紅泡沫狀或是帶有血絲的痰液。而在咳嗽之後，也常伴隨著嚴重的呼吸哮喘及呼吸困難症狀。患者常會主訴呼吸困難及感覺胸腔內很多痰或是水氣，或是喘氣時自胸腔內會傳來咻咻、類似口哨的聲音。如此特殊而有特色的症狀，通常表示心臟衰竭的嚴重程度正在持續加劇，而這樣的咳嗽也常伴隨心臟衰竭急性惡化的典型症狀，包含呼吸困難、端坐式呼吸、全身或是下肢水腫、甚至是夜間陣發性呼吸困難（在夜間入睡時常因呼吸困難而醒來換氣或是咳嗽），在如此嚴重症狀之下的心臟衰竭患者常會尋求進一步的醫療幫助及治療。

●心臟衰竭要如何控制？

慢性心臟衰竭患者需要使用慢性的口服藥物控制，嚴重的心臟衰竭患者會因為症狀明顯，甚至有生命危險，需要住院、針劑或是氧氣治療。

慢性心臟衰竭的患者，在藥物控制穩定的狀況下，日常生活可與一般人一樣，並無限制，或是僅有些微症狀及無法激烈運動的限制。然而，對於心臟衰竭患者，因為心臟控制水分的能力較差，身體對於體液的調整需較嚴格；在心臟衰竭的藥物治療部分，常會有除了控制慢性疾病高血壓的降血壓藥物之外，同時有控制心跳及收縮力的乙型阻斷劑，及其他專門針對心臟衰竭的特殊藥物，或是維持尿液排出的利尿劑。對於體重應該長期穩定持續的紀錄，並維持不要有太大的變動；應注意盡量控制含鹽食物的攝取，避免食入過多鹽分，造成水分堆積，以避免急性心臟衰竭的產生。

急性心臟衰竭的患者，在住院治療結束後一個月內，是發生反覆急性心臟衰竭發作而再入院的關鍵期。在飲食及藥物的使用上應特別注意，對於體重維持，尿液排放及飲水攝取，及日常生活管理，宜單純並確實紀錄。

呼吸困難或是氣喘胸悶是心臟衰竭程度逐漸加重的指標性症狀之一。呼吸困難或是氣喘胸悶加劇，可能代表心臟衰竭正在惡化，表示患者現有的治療應該做適當程度的調整，或是尚未治療的患者應該開始接受心臟衰竭的治療。因此，有心臟衰竭病史或是有心臟衰竭風險因子的患者，不可輕忽逐漸惡化的慢性呼吸困難，對於新出現無法解釋原因的氣喘胸悶及吸不到氣的情況，更須留心注意。