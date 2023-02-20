美國無所不用其極遏制中國科技業進步，與華為同被歐美制裁的5G設備大廠中興通訊，中國媒體爆料已開始裁員，包括無線研究院、終端等多個部門的員工都被炒，後續可能會再縮編。華為先前則傳出去年校園徵才全數暫停，公司內部也可能會縮減人力，市場關注接下來華為是否也將掀起裁員潮。

根據中國科創板日報報導，中興通訊員工透露，公司多個部門裁員比例在10%到20%之間，涉及範圍涵蓋無線研究院、終端等個研究院和部門，每個業務線裁員比率不同。

知情人士透露，不少中興通訊員工過在年前即接到通知，需在2月底前完成離職手續。報導指出，中興通訊往年較少裁員，自行離職的員工較多，但2022年因大環境等各種因素，少有員工自願優離，加上公司這幾年大舉招聘應屆畢業生，僱傭了太多員工導致要縮編，後續可能還會精簡人力。

值得關注的是，中興通訊此前也曾數次裁員，包括受產業不景氣拖累，分別在2012與2013年開鍘，2013年精簡人力幅度更達2成；之後美國商務部認定其違反美國制裁伊朗的規定，在2016年3月宣布禁止美國企業對中興通訊出口零組件，中興因此受創，2017年1月初裁撤3000人；2018年中興通訊又傳人事精簡，從業績遜色的手機部門開刀。

另一中國5G設備大廠華為營運也備受關注，推特帳號「謠言財經」貼出「華為全球大佬群」的聊天紀錄，其中提到，華為總部包括杭州區域經理、浙江區域經理，都已發出美企全面斷供的消息，接下華為手機發表會P60、MateX3、Nova20等恐會全面取消。內容更提到，華為線下手機店共有5萬多家，每店平均有5個員工，包括4個促銷員和1個店長，代表至少會有25萬人失業。