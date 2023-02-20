一名女子A與男友、3名男性友人共5人一起到宜蘭包下整棟民宿玩樂，豈料A女醉後倒在房間睡覺時，遭到王姓男友人乘機性侵。刑事部分，王男依犯乘機性交罪，處有期徒刑3年6月，全案仍在上訴中；民事部分，法院判王男須賠償70萬元為適當。可再上訴。

檢警調查，A女與男友等多名友人於2022年3月前往宜蘭遊玩，包下整棟民宿，期間A女因不勝酒力先被男友攙扶回房休息，未料同行的王姓男友人卻趁A女意識昏迷之際，偷偷脫去A女衣物性侵得逞。

刑事部分，王男依涉犯乘機性交罪，一審遭判有期徒刑3年6月，全案仍在上訴中；民事部分，A女主張，王男趁她喝醉無力抗拒時與她發生性行為，讓她身心煎熬，對異性感到懼怕，也因此與男友感情生變，依法要求王男賠償70萬元。

對此，王男稱，雖然2人有性交的行為，但事發當日他也有飲酒，整個人昏昏沉沉的，不記得事發經過。

法院審理時，法官勘驗證人證詞，發現王男對於飲酒後去過何處、和誰聊天，以及返回民宿後有沐浴盥洗，與A女發生性行為後遇到友人等細節，均可詳細描述，顯見王男酒後的意識能力與判斷清晰，故不採信王男辯詞，判王男須賠償70萬元。可上訴。

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