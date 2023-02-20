許志文歷任香港分行經理、國際部經理、企金部經理、副總，在第一金控董事長邱月琴從台銀總經理換跑道升任第一金董事長之後，許志文隨即升任台銀總經理，迄今已近3年，許志文是以健康因素在上周六向財政部請辭，後續台銀總經理人選的決定，也引業界矚目。