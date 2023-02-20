許志文歷任香港分行經理、國際部經理、企金部經理、副總，在第一金控董事長邱月琴從台銀總經理換跑道升任第一金董事長之後，許志文隨即升任台銀總經理，迄今已近3年，許志文是以健康因素在上周六向財政部請辭，後續台銀總經理人選的決定，也引業界矚目。
台銀總經理許志文請辭 後續人選引關注
據了解，台銀總經理許志文已在上周六請辭，遺缺將由台銀副總林麗婈暫代。許志文請辭，對此公股金融圈相當意外，據指出，後續包括內升或是由其他行庫副總轉換跑道升任，都有可能。
據了解，台銀總經理許志文已在上周六請辭，遺缺將由台銀副總林麗婈暫代。許志文請辭，對此公股金融圈相當意外，據指出，後續包括內升或是由其他行庫副總轉換跑道升任，都有可能。
許志文歷任香港分行經理、國際部經理、企金部經理、副總，在第一金控董事長邱月琴從台銀總經理換跑道升任第一金董事長之後，許志文隨即升任台銀總經理，迄今已近3年，許志文是以健康因素在上周六向財政部請辭，後續台銀總經理人選的決定，也引業界矚目。
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