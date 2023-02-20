室內口罩令今起鬆綁，僅進出醫療機構或搭乘公共運輸強制配戴，重症醫師黃軒表示，雖然口罩解禁，但新冠仍在大流行，病毒不會散，囗罩令放寬將有3大風險，包括忘記防護措施、人潮聚集、拒絕接種疫苗，恐導致新冠、流感、呼吸道病毒等多重疫情再起並擴散。

黃軒今天在臉書發文，口罩鬆綁對經濟前景、生活方便性非常重要，意味人民生活能放輕鬆，再次到處遊走，不受嚴格管制，大大提振旅遊、餐飲、零售等行業。但是囗罩鬆了，不代表風險全消失，仍有潛在風險。首先口罩鬆綁後，人們很容易忘記避免感染的防護措施，不再保持社交距離、勤洗手，增加病毒傳播，而且不會只有新冠病毒，還有流感，很多呼吸道感染病毒都會出現，恐導致疫情再次擴散。

其次，口罩鬆綁後民眾可能會去更多人聚集的地方，特別是在公共場所，增加病毒的傳播風險，尤其是當公共場所空氣循環不良、悶熱時，這時只有二個選項，馬上離開現場或戴口罩。

黃軒表示，不強制戴口罩後，有些人可能會開始懷疑疫苗效力，拒絕接種疫苗，阻礙疫苗推廣，導致新突變病毒蔓延，使呼吸道感染疫情再次擴散。

黃軒指出，WHO認定目前全球仍在新冠「大流行應變戒備」狀態，而不是「囗罩鬆了，病毒就散了」，仍然存在一些潛在風險，因此仍需保持警惕，遵守防疫措施，提醒有呼吸道症狀、去醫院或診所看病、去人潮聚集地，以及本身是免疫低下、慢性病患或老人，最好還是戴口罩。