南台灣首座「小小兵」軍事主題特色遊戲場今天在台南市動土，預計今年底完工。（洪榮志攝）

南台灣首座「小小兵」軍事主題特色遊戲場今天在台南市動土，預計今年底完工。這座位於東區平實營區重劃區「公87公園」的特色公園遊戲場，將設有500障礙闖關遊戲區、工兵車溜滑梯、軍事迷走跳樁、堡壘遊戲丘等，打造休憩兼具歷史教育意義的遊憩場域。

近年市府積極在各區新建特色公園遊戲場，市長黃偉哲表示，過去的公園設計，雖然也有綠地與遊具提供親子遊憩，但遊具多是所謂的「罐頭遊具」，難以彰顯公園特色。現在台南要一個一個把公園優化成「特色公園」，希望達成到公園玩就像到遊樂園玩一樣，讓親子能夠開心盡興地度過假日時光。

黃偉哲還說，目前全市已有16座特色公園陸續開放使用，例如港濱歷史公園、健康綠洲公園等，也期盼東區的這個特色公園能夠盡早完工，提供親子更優質的休閒遊戲環境。

工務局指出，「公87公園」位於東區中華東路與平實路交叉口，過去屬於陸軍五四工兵群駐紮的平實營區範圍，因此特別承襲土地歷史，以軍事主題打造特色公園，規畫設置多功能工兵堡壘遊戲丘、軍事涵洞、迷走跳樁、小小工兵沙坑遊戲區及500障礙闖關遊戲區等，打造豐富有趣的遊玩空間。

工務局強調，目前完成16座特色公園遊戲場，還有23座正在施工或規畫中，將持續打造「因地制宜的特色公園」，提升區域觀光休閒機能。