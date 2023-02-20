藝人阿Ben日前指控宋逸民所屬「藝起發光」教會涉嫌逃漏稅，沒多久後對方發出聲明及勞報單回應，雙方隔空交戰，然而，近日又有前教友出面爆料，以群組提醒教友每個月貢獻，再度引發討論，對此，前教友王瑞玲再開砲，直言「還會有更難看的吃相」，更揭露教會的直銷手法。

資深媒體人王瑞玲今（20）日稍早再度發文，直指藝起發光像直銷「很多『直銷』方式說法，就是會為你的未來築夢，但仍有許多人繳了錢、買了產品就一腳把人踢得遠遠的」更透露，當時她及許多藝人當場被點名奉獻金額就是10萬，而基於信任宋逸民夫妻會把奉獻的錢用在教會服事上才轉帳奉獻。

接著，她提到陳維齡還會告訴所有參加獻堂的教友「這裡永遠是你們的家，永遠的避風港、老了要一起包尿布、坐輪椅讀經聚會的地方……」沒想到繳了錢卻被踢出去了，另外，她也呼籲受害教友站出來「這不是順服，是包庇！因為這是仗著神之名行斂財行為」更預告之後「還會有更難看的吃相，被更多的受害者揭發出來！」

最後，王瑞玲直接點名宋逸民為雙面人，更向他喊話「宋逸民先生，請你不要找人來『搓湯圓』，要道歉不是私下對我，要認錯不是私下對我，金流的部份已經在國稅局進入調查」，讓事件持續延燒。