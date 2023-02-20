台電中區施工處響應「捐血一袋、救人一命」公益精神，20日在豐原辦理捐血活動。（台電提供／陳淑娥台中傳真）

台電中區施工處響應「捐血一袋、救人一命」公益精神，20日在豐原辦理捐血活動。（台電提供／陳淑娥台中傳真）

因疫情及長達10天農曆年假影響，全台血液庫存安全量頻拉警報，台電中區施工處響應「捐血一袋、救人一命」公益精神， 20日在台電中區施工處辦公大樓前與台灣血液基金會台中捐血中心聯手辦理捐血活動，預估1天捐血量可達88袋，總捐血量將達2萬2000cc。

台電中區施工處響應「捐血一袋、救人一命」的公益精神，並在地方里長熱心號召里民共同參與，在豐原舉行捐血活動。

台電中區處處長張文旗表示，捐血好處非常多，不但能救人還能變健康，每一袋熱血不僅是延續一位病患的生命力，更是一個家庭新的希望，所以號召全體員工在身體狀況許可下，再次挽起衣袖，這次不是為了爬上鐵塔或進入地下涵洞作業，而是一同響應捐血公益活動。

張文旗補充，近幾年雖新冠疫情影響，但單位仍然是持續辦理公益捐血活動不間斷，近4年統計捐血成果達542袋挹注血庫；預估今日捐血量可達88袋，總捐血量將達2萬2000cc。

台電中區處指出，本次活動特別感謝豐原區田心里長徐倍基熱心號召里民共同響應，讓愛與生命加以延續，感受捐血即時、愛不延遲的成就與快樂。