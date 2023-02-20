很多人把我歸類為公司派，其實在擔任獨董這個職位，對自已最基本的期許，別忘了獨董的初衷。陳敏薰說，處分全家股票時，自已是同意的，同意的理由：1.對現今的經營團隊完全的信任，信任他們的判斷，有條件的授權根據內控來處分；2.自已不是法律專門出身的，當時有專業律師在場。

發生3件事讓陳敏薰心境轉折3次，包括，12月2號董事會通過決議處分全家股票，12月5日由媒體報導才知道早上9點，在60多秒的時間把80多億的股票賣了，自已心裡打了個問號。她說，個人曾經當面問現任董事長，股票是賣給誰？董事長回答不知道，自已心裡想這是80億耶，這是第2個轉折。收到主管機關函文，才知道處分經過是董事長口頭指示下單的，這次陳敏薰很確定自已被欺瞞了。因此認為不能完完全全相信公司，需要更客觀、更全面的方式來檢視公司。

泰山公司派提假處分阻股臨會，杜英達信心滿滿的認為，假處分不會過關，有信心在3月16日能召開股東臨時會，我們會堅持到底！