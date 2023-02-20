NBA的球星輪休問題再度於明星賽周末被提出討論，碰巧名人堂球星「郵差」卡爾馬龍（Karl Malone）回來擔任灌籃大賽裁判，他球員時代是有名的鐵人，輪休從來就不在他的字典裡。馬龍說：「你得殺了我才能阻止我出賽，必須有人直接攻擊我的腦袋才能讓我休兵1場。」

馬龍打了19個球季，除了最後一季和封館縮水的球季，全數都出戰80場以上例行賽，生涯前18季總共只缺陣10場（7場受傷，3場被禁賽）。馬龍的老戰友，名人堂後衛史塔克頓（John Stockton）也是一樣，19個球季幾乎不缺陣，甚至在生涯最後一季40歲時也是82戰全勤。不過馬龍也坦承「時代不同了」，他無意批評現代的球星。

獨行俠後衛厄文（Kyrie Irving）則是在明星賽的媒體日駁斥外界批評，他說：「我不知道是誰發明輪休這個詞，或是明星球員不上場打球，這些論述已經完全失控了。他們貶損我們的人格，我們每天都在備戰，這是每周7天24小時的高強度工作。除了本人之外，其他人不可能知道受傷的人是什麼感覺。」

厄文補充說：「82場是漫長的球季，不是說我們做不到，我們擁有許多科技的幫助，每個人的身體不同，有人復原力很強，有人比較慢。」除了球星自己身體不適，現代球星的薪資高漲，球團為了保護自己的投資，本來也會比較謹慎。

聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）表示，雖然不會排除縮減例行賽的可能性，但是2020-21球季就是只有72場例行賽，球隊還是照樣給主力球員輪休，可見縮減比賽場次並不會大幅改變球隊的策略。