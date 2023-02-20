考古學家30年前在英國挖到一根可追溯至2000年前、長約16公分、形狀類似男性陰莖的木製器具，當時學者將它歸類為紡織工具，不過如今學者推翻這項理論，認為這根棒狀物有可能是古羅馬人的性愛工具，而且原本尺寸「可能更大」。

英格蘭的羅馬帝國文德蘭達（Vindolanda）要塞。

英國《衛報》（The Guardian）報導，1992年考古學家在英格蘭東北角諾森伯蘭（Northumberland）一處羅馬帝國文德蘭達（Vindolanda）要塞，發現一根長約16公分的木製長形棒狀物，當時考古學家將它歸類為紡織工具，不過近期考古學家重新分析後，推翻了這項假設，認為可能是羅馬帝國至今發現的第一個木頭假陽具。

英國紐卡索大學（Newcastle University）考古學高階講師柯林斯（Rob Collins）表示：「我必須承認，一部分的我認為，這一看就是陰莖，我不知道當初是誰分類的，可能是某個感覺不自在的人，或不認為羅馬人會做這種蠢事。」

這塊木製品長約16公分，一端較粗，一端較細小，和男性生殖器官頗為類似，另外兩頭都呈現圓弧形，顯示被用來進行某件事一段時間。考古學家最初是在溝渠內發現它，周遭還有數十件鞋子、服飾配件、工藝廢棄物等物品，或許是它一開始被歸類為紡織工具的原因。

“The Vindolanda phallus is 16cm long but, researchers say, was probably larger because archaeological wood is prone to shrinkage and warping.”



The things they got up to on Hadrian’s Wall… https://t.co/nkzQB05oSG — Tom Holland (@holland_tom) February 20, 2023

如今紐卡索大學、愛爾蘭都柏林大學學院（University College Dublin）學者組成的團隊在學術期刊《古物》（Antiquity）刊登分析，認為這根棒狀物可能有3種用途。

第一種最有可能的用途是性愛工具，不過柯林斯警告，這類用品不一定是在歡愉時使用，有可能是進行酷刑、凌遲的工具。如果確定是性愛工具，這將是考古學界至今發現的第一個羅馬時期假陽具，「我們從希臘、羅馬詩集、藝術中得知他們會使用假陽具，但我們還沒發現任何考古案例」，柯林斯說。

第二個可能用途是用來磨碎化妝品或藥物的杵，第三個可能用途是民眾路過時能撫摸的雕像，能為民眾驅逐厄運、帶來好運，不過這類雕像通常會放在重要建築門口，但是這根木製棒狀物似乎沒有暴露在室外。

柯林斯說，這根棒狀物最特別的地方在於尺寸，不是迷你假陽具，而是真人大小，另外也由於木頭不容易保存，因此找不到類似案例。此外，研究人員指出，這根木製品原本「可能更大」，因為木頭易隨時間縮水、彎曲。