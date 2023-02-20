考古學家30年前在英國挖到一根可追溯至2000年前、長約16公分、形狀類似男性陰莖的木製器具，當時學者將它歸類為紡織工具，不過如今學者推翻這項理論，認為這根棒狀物有可能是古羅馬人的性愛工具，而且原本尺寸「可能更大」。
英國《衛報》（The Guardian）報導，1992年考古學家在英格蘭東北角諾森伯蘭（Northumberland）一處羅馬帝國文德蘭達（Vindolanda）要塞，發現一根長約16公分的木製長形棒狀物，當時考古學家將它歸類為紡織工具，不過近期考古學家重新分析後，推翻了這項假設，認為可能是羅馬帝國至今發現的第一個木頭假陽具。
英國紐卡索大學（Newcastle University）考古學高階講師柯林斯（Rob Collins）表示：「我必須承認，一部分的我認為，這一看就是陰莖，我不知道當初是誰分類的，可能是某個感覺不自在的人，或不認為羅馬人會做這種蠢事。」
這塊木製品長約16公分，一端較粗，一端較細小，和男性生殖器官頗為類似，另外兩頭都呈現圓弧形，顯示被用來進行某件事一段時間。考古學家最初是在溝渠內發現它，周遭還有數十件鞋子、服飾配件、工藝廢棄物等物品，或許是它一開始被歸類為紡織工具的原因。
如今紐卡索大學、愛爾蘭都柏林大學學院（University College Dublin）學者組成的團隊在學術期刊《古物》（Antiquity）刊登分析，認為這根棒狀物可能有3種用途。
第一種最有可能的用途是性愛工具，不過柯林斯警告，這類用品不一定是在歡愉時使用，有可能是進行酷刑、凌遲的工具。如果確定是性愛工具，這將是考古學界至今發現的第一個羅馬時期假陽具，「我們從希臘、羅馬詩集、藝術中得知他們會使用假陽具，但我們還沒發現任何考古案例」，柯林斯說。
第二個可能用途是用來磨碎化妝品或藥物的杵，第三個可能用途是民眾路過時能撫摸的雕像，能為民眾驅逐厄運、帶來好運，不過這類雕像通常會放在重要建築門口，但是這根木製棒狀物似乎沒有暴露在室外。
柯林斯說，這根棒狀物最特別的地方在於尺寸，不是迷你假陽具，而是真人大小，另外也由於木頭不容易保存，因此找不到類似案例。此外，研究人員指出，這根木製品原本「可能更大」，因為木頭易隨時間縮水、彎曲。
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