杜絕非法棄置廢棄物，新北市今年率全國之先，結合地檢署、警察局、環保局及交通局，針對非法棄置犯行重大或累犯等遭法院判處有期徒刑確定的行為人，依道路交通管理處罰條例規定，吊銷駕駛執照，斷絕其生財工具、避免持續駕駛車輛從事非法行為，從「源頭管理」著手，至今已移送吊銷駕照案件142件。

環保局長程大維表示，近年來全國非法棄置案件屢見不鮮，市長侯友宜於2019年成立「環境稽查重案組」，並透過「檢警環聯合查緝平台」跨局處共同強力打擊犯罪，迄今已查獲環保犯罪200餘件，移送法辦400餘人。刑事移送案件由2021年136件降至2022年76件，有效打擊轄內非法棄置廢棄物的破壞環境行為。

環保局也持續加強「末端稽查」，與警察局合作「黑蝙蝠專案」，強力查緝犯罪，也與工務局、甚至跨縣市合作，要求行為人回運產源、回運工地或將工地停工，以加速非法行為人負起清理責任。

程大維進一步表示，為加強非法棄置源頭預防，新北市今年更率全國之先，結合地檢署、警察局、環保局及交通局的力量，針對非法棄置犯行重大或累犯等不法份子，經法院判決有期徒刑以上的罪者，即由地檢署及環保局提供違規事證及判決資料，並由交通局交通事件裁決所依道交條例第61條規定，吊銷其駕駛執照。遭吊銷駕照處分者，需6年後才能重新考照，吊銷期間開車視同無照駕駛，警察攔檢即可開罰，最重可處8萬元罰鍰，並當場禁止其駕駛。

環保局補充，近年來不法業者犯罪手法日新月異，且犯罪成員集團化，以合法掩護非法、棄置或掩埋廢棄物、北廢南運等案件層出不窮，新北市以源頭嚇阻方式強力打擊不法，至今已移送吊銷駕照案件142件，如2021年10月一起「亂倒水肥」案，違規行為人未領有廢棄物清除許可證，逕行駕駛車輛清運水肥及廢污水，導致三峽區福德坑溪染白且有死魚漂流，經法院判刑確定後，環保局已請交通局協助吊銷駕照，斷絕犯罪集團生財工具。