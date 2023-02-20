靜宜「中區長青學苑」規劃語言、音樂、花藝、健身等豐富多元課程，還能學習拍攝短影跟上時代潮流，成為樂齡網紅！（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜大學「中區長青學苑」即日起至3月3日報名，3月6日開課，學費全免，歡迎加入進修行列。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

「台中跨境體驗示範基地」交通便利，多元空間規劃、先進攝影棚與資訊等設備，也能協助地方創生，落實多元化的創新終身學習。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

鼓勵長者利用閒暇時間加入「中區長青學苑」行列，為生活增添更多樂趣，還能認識志同道合及跨領域的樂齡朋友。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

「活到老、學到老！」靜宜大學在東協廣場承接台中市政府經發局「台中跨境體驗示範基地」，除辦理台中市勞工局「創新人才培育」及「青創電商人才培育」等計畫，也培育自媒體領域創業人才；目前舉辦的「中區長青學苑」預定3月6日開課；除語言、音樂、花藝、健身、繪畫等豐富多元課程，並導入手機平板運用等實用技能，還能學習拍攝短影跟上時代潮流，成為樂齡網紅！

靜宜大學職產長魏清圳指出，該校承接「台中跨境體驗示範基地」後，發現不僅交通便利，多元的空間規劃、先進的攝影棚與資訊等設備，可有更多元化的發展，也能協助地方創生，落實多元化的創新終身學習。

魏清圳表示，「中區長青學苑」規畫的課程還能教導長者使用手機拍攝及製作影片等；加上運用現有場域的直播平台、影音設備，體驗成為樂齡網紅！鼓勵長者利用閒暇時間為生活增添更多樂趣，還能認識志同道合及跨領域的樂齡朋友。

「人生70才開始！」靜宜大學承辦的「中區長青學苑」即日起至3月3日報名，3月6日開課，學費全免；歡迎設籍台中市年滿55歲或原住民滿45歲以上的市民，加入進修行列，相關訊息請參閱https://pse.is/4rsdyb。