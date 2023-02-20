高雄市長陳其邁20日參觀高雄市立前金幼兒園，現場宣布高雄市公立幼兒園自今年7月起，全面開辦延長照顧，家長收費每小時不超過50元，其餘經費差額均由高市府負擔，以減輕學齡前家庭育兒負擔，預估受益幼兒至少1萬2千餘人，獲得在場家長一致肯定。

家長於學期間課後繳費每月不超過2200元，寒暑假期間每小時不超過50元。(高雄市教育局提供)

陳其邁、教育局局長謝文斌20日也與前金幼兒園師生一起在戶外廣場跳帶動操、在囡仔灶跤製作美味可口的吐司披薩，體驗幼兒園豐富多元的課程活動。

陳其邁說，1人即開班，家長收費每小時不超過50元，其餘經費差額均由高雄市政府負擔，提供學期間課後16~18時，寒暑假期間8~18時延長照顧服務，以解決家長工作時間托育需求，以及長久以來公立幼兒園延長照顧由家長自行負擔所有經費，導致因高收費降低參加意願等問題。

此外，高雄公共化教保服務目前已經達到4成，在2024年將可達到45%，高雄市也將增加更多公共化教保服務，是讓家長可負擔起的教保服務。另外在前金幼兒園的部分也會增加2班2歲專班，將增加31個幼童入園的名額，落實國家跟你一起養的照顧，減輕家長負擔，將是市府全力努力的重點。

前金幼兒園家長會長曾順陽也肯定高雄市開辦公幼延長照顧，表示這是一個對家長很友善、很有支持性的好政策，是幫助需要上班、小孩需要學校照顧托育的爸爸媽媽們，一個兔年的大紅包，大幅減輕大家育兒經濟負擔壓力。

教育局長謝文斌表示，高雄市全面開辦延長照顧政策，每年挹注約5700萬元，預估受益幼兒至少1萬2千餘人，提供幼兒豐富多元的統整性活動，今年延長照顧開辦率可達100%，幼兒照顧不打烊，讓家長安心兼顧工作與育兒。

此外，家長於學期間課後繳費每月不超過2200元，寒暑假期間每小時不超過50元，且低收、中低收入戶等經濟弱勢家庭再減免。