「大武山下小奧運」萬巒舉辦，邀民眾感受屏東客庄魅力。（林和生攝）

素有「大武山下小奧運」美譽的六堆運動會，今年邁入第58屆，將於3月11、12日在屏東縣萬巒鄉盛大舉辦，邀請全國民眾屆時一起到屏東萬巒鄉共襄盛舉，為參賽選手加油打氣。

屏東縣長周春米表示，縣府團隊為培養運動風氣，特別在潮州打造符合最新國際賽事規格的溜冰場等重大建設，不僅可以提升在地選手訓練品質，更是國內、日韓及周邊國家選手移地訓練第一選擇，有助於未來爭取全國性及國際級滑輪溜冰賽事至屏東舉辦。

此外，已完工啟用的竹田共融遊戲場，擁有縣內最大面積的滑步車體驗場，搭配改造中的竹田驛園預計將於4月重新啟用，可望成為屏東縣客家地區旅遊的亮點路線，歡迎全國民眾一起來感受屏東客庄魅力。

周春米指出，六堆運動會今年共規畫19項賽事，除了大眾熟悉的球類、田徑、拔河等賽事外，更有攀岩、霹靂舞、路跑、幼兒滑步車等比賽，活動期間也會搭配萬巒小旅行、六堆產業市集等系列精采活動，讓民眾體驗縣府團隊近年積極推廣的可可、咖啡等產業，及萬巒在地久負盛名的豬腳街。

萬巒鄉長林國順表示，六堆運動會預計3月8日起進行聖火遶六堆的祈福活動，將於竹田鄉忠義祠出發途經12鄉區，為賽事暖身。3月11日於萬巒國中舉辦盛大開幕儀式，一連串精采活動內容與賽事，歡迎大家共同到萬巒鄉參與年度盛事，共同宣傳行銷六堆，推廣萬巒先鋒堆。