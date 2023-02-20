台北市長蔣萬安上任將近2個月，迎來第一位內閣請辭！據傳台北市政府發言人羅旺哲2周前向蔣萬安提出辭呈獲慰留，不料羅今又以「健康因素」2度請辭，而蔣稍早已准辭，由市府副秘書長王秋冬兼任發言人。府內人士爆出內幕，過去3天的「上海參訪團」，北市府高層對內封鎖消息，讓羅旺哲身心俱疲，不過羅表示，請辭與上海團完全無關，是因個人身體因素才希望離開靜養。

府內人士透露，壓垮羅旺哲身心狀況的最後一根稻草，是過去3天的上海團來台看燈會事件，大陸小組與台北市政顧問們疑似擔心消息走漏，全面對府內同仁封鎖消息，在本報15日獨家揭露陸委會核准上海團來台後，羅身為發言人卻完全不知情，甚至主辦燈會的觀傳局長，也是看到新聞才匆忙趕赴了解詳情。

府內人士接著說，再來是上海團參訪第1天，北市府高層晚間臨時更改行程，羅旺哲等公關團隊卻未被通知，甚至求助無門，當媒體詢問相關行程，局處首長以及府內長官卻口徑一致：「要問發言人」，讓羅裡外不是人。

羅旺哲表示，壓力是一定有，身體也有些狀況，這2個月每天早起晚歸，身體負荷不了，希望能夠好好調養一下；他透露請辭上周就提出，這周燈會結束即完成階段性任務，中午就報告市長希望准辭，讓他回去調養身體，「青山常在，細水長流。」

面對尚未開議就請辭，會不會怕被冠上落跑帽子？羅旺哲強調他沒有要落跑，就是回家幫忙，也沒有要選舉，這2個月他也是戰戰兢兢為市府扮演好化妝師的角色，希望他的離開能讓市府團隊更好運作，他也已經跟另外幾位發言人接洽，希望他們幫忙分擔交接事務。

另媒體問及是否與上海參訪團有關，羅旺哲表示並無關聯性，這方面他就做好自己的事情，其他人要如何想無法干涉。

蔣萬安上任2個月，小內閣好不容易僅剩下衛生局長懸缺，但現在又發生小內閣異動，蔣萬安的「服務型市府」是否能成型也將再次掀起波瀾。