前台南縣長蘇煥智去年代表台灣維新黨投入台北市長選戰，期間批評總統蔡英文重用黑道出身的前國策顧問黃承國，是「英系操盤手」，更指黃干涉警察人事，遭黃提告妨害名譽。台北地檢署將於明（21）日下午首度開庭傳喚蘇，蘇的支持者屆時將在北檢門口舉行記者會聲援蘇，並批評民進黨究竟有無要反黑金？

去年11月，蘇煥智公開批評黃承國，指蔡英文總統讓黃承國當國策顧問洗白黑道身分，黃又是代表英系的中常委、選對會成員、英系操盤手之一，在民進黨內都是很大位子，黃縱橫黑白兩道，現在治安亂象，黑道會越來越囂張，就是因為有關係就可以大事化小事，這是蔡英文用人問題。

蘇煥智並稱，黃承國之所以屢被外界質疑，因為「黑道出事要找他、白道升官要找他」。他指出，像是中泰花園廣場被視為台北市最大爛尾樓，建商已取得拆除執照，也和地主達成共識準備拆除，卻被英系市議員擋下。

蘇煥智說，黃承國明明權力那麼大，卻裝得很善良；連自認最堅持原則的台市長柯文哲，遇到「阿國也轉彎」，黃的「星靚點花園飯店」屢次被舉報違建，至今仍未拆除。

事後，黃不滿蘇的言論，向北檢提告蘇妨害名譽。本月8日蘇煥智收到傳票後砲轟黃不辭中常委，民進黨主席賴清德還反黑金嗎？

台灣維新黨今發出採訪通知，指將於北檢21日下午開庭前，舉行「聲援台灣維新召集人蘇煥智出庭應訊黃承國告訴」記者會，蘇將在聲援團體及支持者陪同下出庭應訊。