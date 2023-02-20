花蓮一名因毀損罪遭通緝的23歲潘姓男子，昨晚駕駛贓車被警方攔查，他非但拒檢，還倒車衝撞警方且加速逃逸，警方連開3槍示圖阻止未果，卻不慎傷及副駕駛座的黃女，潘逃跑後將黃丟包在醫院附近後逕行離去。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名因毀損罪遭通緝的23歲潘姓男子，昨晚駕駛贓車被警方攔查，他非但拒檢，還倒車衝撞警方且加速逃逸，警方連開3槍示圖阻止未果，但潘逃跑不到一天，今上午於吉安落網。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名因毀損罪遭通緝的23歲潘姓男子，昨晚駕駛一輛贓車，停放於新城鄉路嘉里路與嘉里四路口旁被花蓮警方攔查，潘非但拒檢，還倒車衝撞警方且加速逃逸，員警阻擋險遭拖行後跳開，接著連開3槍制止未果，潘男逃走後，見副駕駛座的黃姓女子頸部受到槍傷，將她丟包至醫院附近後便逕行離去，所幸女子就醫無生命危險，而逃跑不到一天的潘男，今上午於吉安落網。

花蓮縣警察局交通警察隊劉姓及莊姓2名員警昨晚執行巡邏勤務，於晚間9時28分許，在新城鄉嘉里路與嘉里四路口，攔查一部失竊的白色車輛，潘男見警方上前盤查，直接倒車衝撞員警意圖逃逸，劉員趕緊上前僅靠駕駛座車門並試圖拉開阻止，沒想到潘非但不停車，還重踩油門加速離去，劉緊急跳離後，依法朝車輪連開3槍示警，但還是無法阻止潘駕車揚長而去。

不過警方沒多久便接到國軍805醫院急診室通報指出，當晚9時33分許有一名頸部疑受槍傷的女性就醫，經調閱醫院附近的監視器發現，潘男在該院區附近將坐在副駕的黃女丟包後逕行離去，最後黃一人獨自步行入院就醫，所幸槍傷未傷及動脈，手術治療後無生命危險。

潘男駕車逃逸後，花蓮縣警局勤指中心局隨即通報線上警力攔截圍捕，新城警分局於今天凌晨0時40分許，在新城鄉193線約8公里處空地發現該輛贓車，但嫌犯已逃離現場，還將前後車牌取下並上鎖車門，警方因現場無法採證，只好派遣拖吊車移置採證。

經警方釐清黃女與潘男關聯性，不眠不休完成採證及調閱相關監視器，今上午11時許，於在吉安鄉某處將潘男查緝到案，據了解，潘嫌因毀損罪被判刑2月未到案，遭花蓮地檢署發布通緝，本月15日在屏東縣恆春地區竊車後，一路開回花蓮。全案將依毀損通緝、竊盜及加重妨害公務罪嫌，依法送辦。