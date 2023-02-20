同為棒球選手的陳偉殷(右)、曹佑寧開心對談。(CBOOK提供)

網路訪談節目《名人說生活》超級特別企劃，邀來「台灣殷雄」陳偉殷，本周最終回更邀來曾為棒球選手的曹佑寧擔任主持人，小舅子夏和熙則首度挑戰製作人。球場上總給人霸氣的陳偉殷，被問到上次哭是何時？他坦言是剛去日本的第一年，「剛開始3個月是有翻譯的，但之後就變成只有我一個人，某天忽然覺得自己也不會講日文、英文也不懂，沒辦法跟人溝通，無聊時都不知道可以做什麼，就有點挫折」。

他說，那時特別買了音響，一邊聽音樂、一邊把電視打開，坐在發呆2、3個小時，思考為何要出國，覺得很辛苦，眼淚就默默地掉下來。後來一個轉念，他想到「別人想要出國做不到，我既然可以出國，為什麼要在這邊哭？」從那之後，他會去隊友的房間，敲敲門、打開惡作劇一下，或者是在大家看比賽的時候，就也坐下來和他們一起。

訪談中發現一個有趣觀點，原來對大聯盟選手來說：西裝和襯衫是必需品。陳偉殷表示，在美國拿下第一次勝投，進到俱樂部時他們會有像是砸派這類型的慶祝，或者會坐在洗衣籃裡被推到浴室後， 大家會開始拿刮鬍泡、飲料，還有各種醬料往你身上澆。如果剛好是新人的話，老將還會買整套西裝送你，他形容：「算是一種照顧後輩的概念，因為上大聯盟最常需要的衣著就是襯衫和西裝，只要去客場，這樣的穿搭就是硬性的規定。如果穿得很邋遢，又或是流行的刷破褲子進到球場，大家就會認為這不是大聯盟該有的樣子。」

從18歲開始征戰職棒賽場，美職及日職生涯累積96勝。好奇身為先發投手上場前需要做什麼事？陳偉殷表示賽前的三個小時要抵達球場，日本就是做操要跟大家一起，先熱身接著和大家一起做操，休息到賽前三十分鐘，會再有一次熱身；美國就完全是由你自己去掌握時間，賽前三十分鐘要進牛棚傳接球的話，就可能要抓一小時到一個半小時，先把自己準備好、熱身好，「我到球場第一件事情，就會是泡熱水澡，把自己身體熱開，再去做其他的，變成暖機的時間比較長，因為只有一次熱身。」