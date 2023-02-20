基隆市童話藝術節將於4月登場，基隆市長謝國樑20日上午在教育處長劉美蘭、文化局長江亭玫陪同下，正式宣布首場系列活動「雨精靈創作大賽」正式開跑。邀請全國國小以下的小朋友發揮想像力，畫出心目中雨精靈的模樣。

謝國樑表示，基隆和雨水是分不開的，除找出生活特色，今年的童話藝術節活動規畫除較以往還要精彩豐富之外，更是全國首度將聯合國SDGs永續發展目標，融入童話藝術節當中。藉由教育與遊戲體驗的結合，讓大小朋友在參與的過程，接觸到環境保育的議題，將教育扎根深化於生活，啟發大家的永續意識，致力將基隆打造成永續韌性的有愛城市。

基隆市教育處表示，今年的基隆童話藝術節將於4月1日至4月4日於國門廣場及海洋廣場熱鬧登場，作為基隆年度盛會，每年都會吸引眾多大小朋友前來遊玩。首場活動則是「雨精靈創作大賽」，結合今年藝術節「登入雨星（基隆），尋找雨精靈」主題意象，邀請全國國小以下的小朋友，發揮想像力，以「雨」做為發想，一起畫出心中雨精靈的模樣。

「雨精靈創作大賽」的徵件時間為今年2月20日(一)至3月10日(五)止，採線上及實體收件。得獎前三名分別可獲3000元、2000元、1000元獎金、獎狀，作品更將被製作成周邊印章，搭配連假限定的「尋找雨精靈」集章活動，將於活動四天放置於活動場域內，為整體活動增添更多童趣想像的精神！

「雨精靈創作大賽」詳細比賽資訊可至活動官網（https://www.2023klcaf.com/）查詢，更多童話藝術節活動資訊，請密切關注「基隆市政府教育處」(https://www.facebook.com/klcg.gov.tw )臉書粉絲專頁，後續還有更多的驚喜，保證大小朋友盡興而歸！