40歲林姓媽媽患有妊娠糖尿病，由於第1胎剖腹生產經驗相當不適，得知第2胎也需進行剖腹產時，產生極度焦慮，經醫師建議採取「怡樂適療程（ERAS）」的手術方式，經新陳代謝科、麻醉科、中醫及營養師整合搭配，讓林媽媽沒有首次剖腹的不適，術後恢復又快，直言對剖腹產大為改觀。

大里仁愛醫院婦產科主任王文中20日說明，「怡樂適療程（ERAS）」又稱「術後加速康復（ERAS）」，會在手術前整合新陳代謝醫師、中醫師及營養師調整好孕婦身體狀況，手術中則配合專責麻醉醫師，遵循加速術後康復的手術指引，在損害最少的狀況下，迅速完成手術。

王文中指出，經由整體配合，術後不需等到排氣即可開始進食，藉由術後多面向止痛方式，及早移除身上管路，孕婦可以早早就下床活動，不只身體復原快，對預防開腹手術造成的沾粘，及預防深層靜脈血栓造成致命性的肺部栓塞，都有很大的幫助。

王文中表示，剖腹產復原最受影響的是手術後2至3天，進入這個療程是希望手術隔天，孕婦就可以正常生活，開始與新生兒互動；對於事先已知道無法避免剖腹產的媽媽，例如胎位不正、多次子宮手術等狀況，經與醫師討論過後可以採用怡樂適療程，幫助孕婦在剖腹產後迅速康復，通常為術前2周進行諮詢。

王文中強調，至於陰道生產方面，醫護團隊在母嬰安全的前提下，希望能讓孕婦在待產和生產過程中，都獲得安心舒適的溫柔照顧。孕婦可以在產檢時，將孕婦健康手冊中的生產計畫書填寫完後與醫師討論，並在待產時交給待產室，就能在條件許可下達成願望，以滿足孕婦迎接新生命過程的期待。